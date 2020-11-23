329 Adet İdari Para Cezası

-
Karantina ihlali yapan 13 şahsa,
-
Maske takma kuralına uyulmadığı için 170 şahsa,
-
Sosyal mesafe kuralına uymayan 2 şahsa ve 4 iş yerine,
-
Koronavirüs tedbirlerine uymayan 6 iş yerine,
-
Yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 61 şahsa,
-
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 71 şahsa,
-
İzin verilen saatler dışında faaliyet yürüten 1 işyerine,
-
Ayakta yolcu kuralına uymayan 1 sürücüye olmak üzere toplam 329 adet idari para
cezası uygulanmış olup yapılan idari işlemler haricinde çeşitli suçlardan aranan 14 şahıs yakalanmıştır. Ayrıca Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan Trafik tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde;
-
Yolcu taşımacılığı yapan Belediye/Halk otobüsleri ve minibüsler olmak üzere 610 araç ve sürücüsü,
-
Terminalde yolcu taşımacılığı yapan 88 araç ve sürücüsü olmak üzere toplam 698 araç kontrol edilmiştir.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü olarak, alınan tedbir kararlarının uygulanması ile ilgili denetimlerimiz kararlılıkla devam edecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
KOCAELİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ