329 Adet İdari Para Cezası

Ayakta yolcu kuralına uymayan 1 sürücüye olmak üzere toplam 329 adet idari para

cezası uygulanmış olup yapılan idari işlemler haricinde çeşitli suçlardan aranan 14 şahıs yakalanmıştır. Ayrıca Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan Trafik tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde;