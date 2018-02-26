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72 ildeki eş zamanlı "vurgun" operasyonu

Operasyonda gözaltına alınan 130 şüpheliden 20'si adliyeye sevk edildi

72 ildeki eş zamanlı

26 Şubat 2018 Pazartesi 15:45

 Kocaeli'de, eş zamanlı 72 ilde örgütlü olarak akaryakıt ve vergi kaçakçılığı suçuna yönelik operasyonda gözaltına alınan 130 şüpheliden 20'si adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alınan 130 kişiden 20'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Körfez Adliyesi'ne sevk edildi.

Bu arada emniyetteki işlemleri tamamlanan 40 kişinin daha gün içerisinde, diğer şüphelilerinin ise önümüzdeki günlerde adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kocaeli Körfez ve Erzincan Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde, örgütlü olarak akaryakıt ve vergi kaçakçılığı suçuna yönelik 72 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 118 şüpheli gözaltına alınmış, Erzincan'da gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si emniyetteki ifadesinin ardından, 9'u çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. 



AA
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