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AFAD'dan şüpheli paket eğitimi

AFAD İl Müdürlüğünün organize ettiği KBRN (kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer) Farkındalığı ve Şüpheli Paketler Eğitimine 19 kuruluştan 119 personel katıldı.

AFAD'dan şüpheli paket eğitimi

31 Ekim 2018 Çarşamba 09:57

 

TAMP-Kocaeli KBRN Hizmet Grubu Operasyon Planındaki ana çözüm ortağı kuruluşların görevli tüm ekiplerini kapsayacak şekilde düzenlenen ve 6 başlığı kapsayan eğitim, 4 ayrı oturumda tam gün devam etti.

Kocaeli Vali Yardımcısı Dursun Balaban’ın açılış konuşmalarıyla başlayan eğitim, KBRN içerikli ön testle sürdü. Vali Yardımcısı Dursun Balaban konuşmasında 1999 Marmara Depreminde yaşadığı tecrübeleri anlattı. AFAD’ın öncülüğünde yapılan hazırlık ve risk azaltma çalışmalarına değinen Balaban, TAMP-Kocaeli Afet Müdahale Planı KBRN hizmet grubuna dahil destek çözüm ortağı kuruluşların temsilcileri olan katılımcılara teşekkür ederek KBRN farkındalığı için yapılan eğitimin İlimiz açısından yararlı sonuçlar doğuracağına inandığını söyledi.

Daha sonra söz alan AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul, AFAD ve TAMP ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. KBRN Hizmet Grubu Eğitimini de veren Tekoğul, destek kurumlarının ve saha ekiplerinin görevlerini ve sorumluluklarını sıraladı. Afet ve acil durumlara toplumun tüm kesimleriyle birlikte hazırlanmak gerektiğini vurgulayan Tekoğul, afetlere hazırlık yapmanın ve bu çalışmaları yürütmenin zorluğuna işaret etti. Tekoğul sözlerini şöyle sürdürdü. “KBRN farkındalığı sürekli güncel tutulması gereken bir konudur. Gelişen ve değişen teknik ilerlemelerle bu alandaki yeni bilgilere açık olma zorunluluğu vardır. Tüm sorumlu kurum kuruluşlarla ve bilinçli bireylerle KBRN tehditlerinin üstesinden gelinebileceği unutulmamalıdır.”

Daha sonra Kocaeli AFAD İl Müdürlüğünün Kimya Mühendisleri Serap Ayaz ve Duygu Bayraktar Şat, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehditler ve alınması gereken tedbirler konusunda her bir başlıkta ayrı ayrı sunumlar yaptı. Şüpheli Paketler konu başlığında yapılan sunum ardından eğitim sonu testinin de gerçekleştirildiği farkındalık eğitiminin sonunda katılımcılarla hatıra fotoğrafı çekildi.

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AFADdan şüpheli Paket EğitimiKocaeli
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