Derince İlçe Jandarma ekipleri, Terziler Köyü mevkisinde yaptıkları uygulamada ülkeye kaçak yollarla giren Afgan uyruklu 2 kişiyi yakaladı. Muhammet Rafi ile Zöhre Dorsa jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarma karakoluna götürülen iki kişi, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Afgan kaçaklar Derince'de yakalandı!
Derince'de jandarma ekipleri, ülkeye kaçak yollarla giren Afgan uyruklu iki kişiyi yakaladı. 2 kişi sınır dışı edilmeleri için İl Göç İdaresi'ne teslim edildi