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Afgan kaçaklar Derince'de yakalandı!

Derince'de jandarma ekipleri, ülkeye kaçak yollarla giren Afgan uyruklu iki kişiyi yakaladı. 2 kişi sınır dışı edilmeleri için İl Göç İdaresi'ne teslim edildi

Afgan kaçaklar Derince'de yakalandı!

06 Şubat 2017 Pazartesi 22:15

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Derince İlçe Jandarma ekipleri, Terziler Köyü mevkisinde yaptıkları uygulamada ülkeye kaçak yollarla giren Afgan uyruklu 2 kişiyi yakaladı. Muhammet Rafi ile Zöhre Dorsa jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarma karakoluna götürülen iki kişi, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. 

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Afgan Kaçaklar Derincede Yakalandı!
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