Akıma kapılan işçi hayatını kaybetti

20 Haziran 2017 Salı 17:12
Alınan bilgiye göre, kamyonunun lastiği patlayan ve lastiğini değiştirmek için duran Aykut Kocaoğlu (37), damperi kaldırdığı sırada akıma kapıldı. Ağır yaralanan Kocaoğlu, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kocaoğlu, buradaki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kocaoğlu'nun cesedi, 112 Acil Servis ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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