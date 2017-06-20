banner212
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Akıma kapılan işçi hayatını kaybetti

Gebze'de elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Akıma kapılan işçi hayatını kaybetti

20 Haziran 2017 Salı 17:12

Alınan bilgiye göre, kamyonunun lastiği patlayan ve lastiğini değiştirmek için duran Aykut Kocaoğlu (37), damperi kaldırdığı sırada akıma kapıldı. Ağır yaralanan Kocaoğlu, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kocaoğlu, buradaki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kocaoğlu'nun cesedi, 112 Acil Servis ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Türk Konseyi ile İpek Yolu gezisi Türk Konseyi ile...
Miraç Kandili ve 23 Nisan Bayramı Miraç Kandili ve...
23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve Sakarya Meydan Muharebeleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze'de Silahlı Saldırı Gebze'de Silahlı Saldırı
Otomobil TIR'a çarptı Otomobil TIR'a çarptı
Otomobil Beton Bariyere Çarptı Otomobil Beton Bariyere Çarptı
Gebze'de Fabrika Yangını Gebze'de Fabrika Yangını
Trafik kazası Trafik kazası
Gebze'de ev yangını Gebze'de ev yangını
Yukarı Çık

banner149

Gebze'de Silahlı Saldırı
Gebze'de 35 yaşındaki Murat Karaca, otomobil tamirhanesine gelip, kendisini dışarı çağıran kişinin açtığı...

Haberi Oku