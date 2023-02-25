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Alevlere teslim olan bağ evi kullanılamaz hale geldi (videolu haber)

Kocaeli’de elektrik kontağından çıkan yangında bağ evi tamamen yanarak küle döndü.

Alevlere teslim olan bağ evi kullanılamaz hale geldi (videolu haber)

25 Şubat 2023 Cumartesi 18:11

 Yangın, Kartepe ilçesi Arslanbey Mahallesinde bulunan bağ evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektik kontağından dolayı evde yangın çıktı. Yangının çıktığını gören evdekiler hemen can havliyle dışarı çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın söndürülürken evin çatısı ve eşyalar tamamen yandı. 
  Herhangi bir can kaybı yaşanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. 


İHA
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