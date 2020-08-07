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ASAYİŞ:
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Çayırova'da tır viyadükte asılı kaldı

Çavırova'da kontrolü kaybeden bir tır viyadükte asılı kaldı. Otoyolun Çayırova-Şekerpınar mevkisinde çift yönlü trafiğe kapanan yol, tırın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Çayırova'da tır viyadükte asılı kaldı

07 Ağustos 2020 Cuma 10:51

Çayırova'da devrilerek viyadükte asılı kalan tır, Anadolu Otoyolu'nda trafiğin aksamasına neden oldu. Metin K. idaresindeki 22 FM 755 plakalı tır, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki viyadükte kontrolden çıkarak devrilip korkuluklarda asılı kaldı. Tır şoförü, kazadan yara almadan kurtuldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi. Anadolu Otoyolu'nun üzerinde bulunan viyadükte bir bölümü asılı kalan tırın kurtarılması için vinç yardımıyla çalışma başlatıldı.  Tırın viyadükten Anadolu Otoyolu'na düşme riski nedeniyle bölgede güvenlik önlemleri alındı.



AA
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