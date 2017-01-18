ASAYİŞ:
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Çocuk hırsızlar yakalandı!

Kocaeli Emniyet Ekipleri, Derince'de yaşanan hırsızlık olayları ile ilgili 4 kişiyi yakaladı. Şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Çocuk hırsızlar yakalandı!

18 Ocak 2017 Çarşamba 21:33


Kocaeli Emniyet Müdürlüğü asayiş şube hırsızlık büro ekipleri Derince’de son haftalarda meydana gelen iş yerlerindeki hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şahısları tespit etti. Y.M, suça sürüklenen çocuklar; S.K. E.K. ve Y.A’nın hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Yapılan takip sonucu zanlılar Derince’de yakalandı

Şahısların işyerinden çaldıkları eşyalar şüphelilerin evlerinden ve sattıkları yerlerden alınarak sahipilerine teslim edildi. Şüpheli Y.M. ve suça sürüklenen çocuklar S.K. E.K. Y.A. olmak üzere 4 şahıs, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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