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Darıca'da güvenli okul uygulaması!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube koordinesinde hazırlanan Güvenli Okul Uygulaması-12’ Darıca'da gerçekleştirildi

Darıca'da güvenli okul uygulaması!

16 Kasım 2019 Cumartesi 10:20

Güvenli Okul Uygulamasına, Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, Narkotik ve Asayis Şube Müdürlükleri ekipleri ve İlçe Belediye Başkanlığı, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğünde de personeller katıldı.Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde gerçekleştirilen denetimlerde, toplam 116 şahıs sorgulanırken, okul çevrelerinde bulunan 8 umuma açık yer kontrol edildi. Yapılan denetim ve kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. Ayrıca okul çevrekeribde yapılan uygulamalarda 9’u okul servis aracı,27’si diğer araç olmak üzere toplam 36 araç kontrol edildi. Yapılan kontrolletrde 2 okul servis aracı ve 2 diğer araca farklı maddelerden toplam3 bin 466 TL cezai işlem uygulandı.
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