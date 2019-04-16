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Dolandırıcı çetesine operasyon

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kocaeli merkezli 7 ilde bankaların ismiyle internet siteleri kurarak vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 37 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 15'i tutuklandı

Dolandırıcı çetesine operasyon

16 Nisan 2019 Salı 13:44


Alınan bilgiye göre, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, bankaların ismiyle internet siteleri kurarak vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 42 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kocaeli, İstanbul, Osmaniye, Antalya, Manisa, Rize ve Ardahan'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 37 kişi gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan 23 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 2'sine ise ev hapsi cezası verildi.

Öte yandan şüphelilerden, suça sürüklenen çocuğun daha önce çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi. Böylece adliyeye sevk edilenlerin sayısı 24 oldu.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 5 şüphelinin ise benzer suçlardan cezaevinde olduğu belirtildi.

Operasyonun devam ettiği öğrenildi.



AA
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