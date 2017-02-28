FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 11 öğretmen gözaltına alındı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kocaeli’deki yapılanmasına yönelik Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Örgütün kriptolu haberleşme aracı Bylock programını kullandıkları tespit edilen ve örgütle irtibatlı kurumlarda görev yapmış olan 21 öğretmen hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polis ekipleri, 11 öğretmeni gözaltına alarak ifade işlemleri için emniyete götürdü. 10 şüphelinin aranmasına devam ediliyor.