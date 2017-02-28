ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

28 Şubat 2017 Salı 23:31

 
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 11 öğretmen gözaltına alındı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kocaeli’deki yapılanmasına yönelik Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Örgütün kriptolu haberleşme aracı Bylock programını kullandıkları tespit edilen ve örgütle irtibatlı kurumlarda görev yapmış olan 21 öğretmen hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polis ekipleri, 11 öğretmeni gözaltına alarak ifade işlemleri için emniyete götürdü. 10 şüphelinin aranmasına devam ediliyor. 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ YENİDEN GERGİNLEŞİRKEN TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ...
Türkiye'den Dünyaya Gönül köprüsü! Türkiye’den Dünyaya...
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
Anahtar Kelimeler
FETÖ Operasyonu: 11 Gözaltı
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
TIR'a arkadan çarptı: 1 yaralı TIR'a arkadan çarptı: 1 yaralı
Hızını alamayan otomobil takla attı! Hızını alamayan otomobil takla attı!
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Asansördeki topu almak isterken yüksekten düştü Asansördeki topu almak isterken yüksekten düştü
2017'de zehir tacirlerine göz açtırılmadı! İşte bilanço... 2017'de zehir tacirlerine göz açtırılmadı! İşte...
Çaldığı Parayı Geri Getirdi Çaldığı Parayı Geri Getirdi
Yukarı Çık

TIR'a arkadan çarptı: 1 yaralı
TIR'a arkadan çarptı: 1 yaralı

Haberi Oku