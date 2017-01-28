FETÖ operasyonunda 16 asker tutuklandı

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı tarafından Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde FETÖ/PDY ile bağlantılı açıkta bulunan ve ihraç edilen subay, astsubaylardan oluşan 21 şüphelinin de yer aldığı toplam 23 kişi tespit edilmişti.

Bunun üzerine jandarma ekipleri, Elazığ merkezli İstanbul, Kocaeli, Bursa, Kütahya, Manisa, Denizli, Antalya, Gaziantep, Samsun, Tokat, Çorum, Trabzon, Erzincan, Bingöl ve Niğde'de operasyon düzenledi. Operasyonda açıkta bulunan ve ihraç olan 7'si subay 21 askerin yer aldığı 23 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 40 adet aynı seri numaralı dolar, tüfek ve dijital materyaller ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 16'sn tutuklanırken, 7 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Şüphelilerin örgütün gizli haberleşme ağı olan "Bylock" kullandığı belirlenmişti.