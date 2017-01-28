ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

FETÖ operasyonunda 16 asker tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Elazığ merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

FETÖ operasyonunda 16 asker tutuklandı

28 Ocak 2017 Cumartesi 20:48

 

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı tarafından Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde FETÖ/PDY ile bağlantılı açıkta bulunan ve ihraç edilen subay, astsubaylardan oluşan 21 şüphelinin de yer aldığı toplam 23 kişi tespit edilmişti.

Bunun üzerine jandarma ekipleri, Elazığ merkezli İstanbul, Kocaeli, Bursa, Kütahya, Manisa, Denizli, Antalya, Gaziantep, Samsun, Tokat, Çorum, Trabzon, Erzincan, Bingöl ve Niğde'de operasyon düzenledi. Operasyonda açıkta bulunan ve ihraç olan 7'si subay 21 askerin yer aldığı 23 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 40 adet aynı seri numaralı dolar, tüfek ve dijital materyaller ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 16'sn tutuklanırken, 7 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Şüphelilerin örgütün gizli haberleşme ağı olan "Bylock" kullandığı belirlenmişti.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
GEBZE VE DARICA'DA TERÖRE TEPKİ EYLEMLERİ GEBZE VE DARICA'DA...
Anahtar Kelimeler
FETÖ Operasyonunda 16 Asker Tutuklandı
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Alkollü sürücü kaza yaptı: 1 Ölü 3 Yaralı Alkollü sürücü kaza yaptı: 1 Ölü 3 Yaralı
Otomobil, alev alev yandı Otomobil, alev alev yandı
Hırsızlar Yine İş Başında! Hırsızlar Yine İş Başında!
10 kişi tutuklandı! 10 kişi tutuklandı!
FETÖ'den 1 kişi serbest FETÖ'den 1 kişi serbest
Polisten 80 milyona FETÖ uyarısı! Polisten 80 milyona FETÖ uyarısı!
Yukarı Çık

Alkollü sürücü kaza yaptı: 1 Ölü 3 Yaralı
Gebze'de alkollü olduğu iddia edilen sürücünün kaza yapması sonucunda aynı araçta bulunan bir kişi öldü,...

Haberi Oku