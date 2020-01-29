banner462
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Firari yakalandı

Kocaeli'de uyuşturucu ticaretinden 28 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Firari yakalandı

29 Ocak 2020 Çarşamba 09:33

 Kocaeli'nin İmit ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği infaz kısım ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan firar durumundaki şüpheli A.A'nın (31) yakalanması için çalışma yaptı.

Şüphelinin, Tavşantepe Mahallesi'nde bir çay ocağında olduğunu tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla A.A'yı gözaltına aldı. Hakkında dört ayrı "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan 26 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Tanker ile otomobil çarpıştı Tanker ile otomobil çarpıştı
Trafik kazasında 2 polis yaralandı Trafik kazasında 2 polis yaralandı
Çekici devrildi: 2 ölü, 6 yaralı Çekici devrildi: 2 ölü, 6 yaralı
Dolandırıcılık operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı Dolandırıcılık operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı
Darıca'da trafik kazası :11 Yaralı Darıca'da trafik kazası :11 Yaralı
Akaryakıt hırsızlığı çetesine operasyon Akaryakıt hırsızlığı çetesine operasyon
Yukarı Çık

banner464

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Tanker ile otomobil çarpıştı
Karamürsel ilçesinde tanker ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Haberi Oku