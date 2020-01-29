Firari yakalandı

Kocaeli'nin İmit ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği infaz kısım ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan firar durumundaki şüpheli A.A'nın (31) yakalanması için çalışma yaptı.

Şüphelinin, Tavşantepe Mahallesi'nde bir çay ocağında olduğunu tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla A.A'yı gözaltına aldı. Hakkında dört ayrı "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan 26 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.