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Gebze'de FETÖ'den Tutuklama!

Adliyeye sevk edilen iş adamı iki kardeşten biri tutuklandı.

Gebze'de FETÖ'den Tutuklama!

07 Ocak 2017 Cumartesi 20:39

 Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen iş adamı iki kardeşten biri tutuklandı.   Alınan bilgiye göre, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan iş adamı kardeşler Adem Y. ve M.Y. emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli kardeşler, Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan Adem Y. tutuklanırken, kardeşi M.Y. adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

Kaynak : AA


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