Gebze'deki Cinayette Tutuklama

Gebze'de ünlü iş adamının bir evde ölü bulunmasıyla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.





Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ve Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş adamı Osman Ölmez'in Mutlukent Mahallesi'ndeki bir sitedeki dairede elleri bağlı, darbedilmiş şekilde ölü bulunmasıyla ilgili Kartepe ve Gebze ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ekipler, Kartepe ilçesinde M.F.A (42), M.A (52) ve S.İ'yi (39), Gebze'de İ.Ç (39), B.A (24), S.A (25) ile C.A'yı (23) gözaltına aldı.





Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Ölmez'in cesedi, 1 Şubat'ta, Mutlukent Mahallesi'ndeki bir sitedeki daireden gelen kötü kokular üzerine bina sakinlerinin polise haber vermesiyle bulunmuştu.