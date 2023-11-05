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Hafif ticari araç denize uçtu, sürücüyü balıkçılar kurtardı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç, önce motosiklete ardından duvara çarparak denize uçtu. Suya gömülen araçtan sürücüyü amatör balıkçılar kurtardı.

Hafif ticari araç denize uçtu, sürücüyü balıkçılar kurtardı

05 Kasım 2023 Pazar 10:32

Kaza, Darıca ilçesi Cami Mahallesi Aslan Çimento mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 41 AGZ 243 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, önce motosiklete ardından duvara çarptı ve denize uçtu. Hafif ticari araç denize doğru batarken, amatör balıkçılar, sürücünün yardımına koştu. Yaralı sürücü M.A., aracın camından çıkarılarak güvenli bir yere getirildi. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle de olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Suya gömülen araç ise vinç yardımıyla çıkarıldı. Görgü tanığı vatandaş, "Araç süratle ilerliyordu, az daha bize çarpacaktı. Önce arkadaşın motoruna, ardından duvara çarparak denize uçtu. Araç denize düşünce sürücü camdan çıkması için bağırdık. 3 arkadaş sudan sürücüyü çıkardık. Hemen 112 Acil Çağrı Merkezini aradık ve ekipler geldi" dedi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.







İHA
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