ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İki katlı evde yangın çıktı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki katlı evde gece saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İki katlı evde yangın çıktı

05 Kasım 2023 Pazar 10:41

Olay, Bayramoğlu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde bulunan site içindeki iki katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı evden dumanların çıktığını gören site sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangını söndüren itfaiye ekipleri, evin içine dolan dumanı da tahliye etti. Yangının elektrik panosundan çıktığı ihtimali üzerinde durulurken, olay sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.





İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli’de lodos etkili oluyor Kocaeli’de lodos etkili oluyor
Kocaeli’de lodos etkili oldu, otoparkın bir bölümü sular altında kaldı Kocaeli’de lodos etkili oldu, otoparkın bir bölümü...
Kocaeli'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı Kocaeli'de iki grup arasında bıçaklı kavga:...
Hafif ticari araç denize uçtu, sürücüyü balıkçılar kurtardı Hafif ticari araç denize uçtu, sürücüyü balıkçılar...
Çöp kamyonundan indirip bacaklarından vurdu Çöp kamyonundan indirip bacaklarından vurdu
Okulda yangın alarmı paniğe sebep oldu Okulda yangın alarmı paniğe sebep oldu
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Kocaeli’de lodos etkili oluyor
Kocaeli’de akşam saatlerinde etkisi gösteren lodos kent genelinde etkili oluyor. Kuvvetli rüzgar sebebiyle...

Haberi Oku