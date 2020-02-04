İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

Toplantıya; Vali Sayın Hüseyin Aksoy’un yanı sıra, Deniz Eğitim ve Öğretim - Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Refik Levent Tezcan, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcı Vekili Erdal Yücel, Vali Yardımcısı Osman Ekşi, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Osman Aslan ve diğer ilgili kurum yetkilileri katıldı.



Toplantıda, vatandaşların huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürmelerini sağlamak adına il genelinde alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.