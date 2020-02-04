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İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy Başkanlığında Gerçekleştirildi.

İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

04 Şubat 2020 Salı 09:48

Toplantıya; Vali Sayın Hüseyin  Aksoy’un yanı sıra, Deniz Eğitim ve Öğretim - Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Refik Levent Tezcan, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcı Vekili Erdal Yücel, Vali Yardımcısı Osman Ekşi, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu,  İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Osman Aslan ve diğer ilgili kurum yetkilileri katıldı.
 
Toplantıda, vatandaşların huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürmelerini sağlamak adına il genelinde alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin değerlendirmeler yapıldı. 

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Anahtar Kelimeler
KocaeliGebzeValiHüseyin AksoyAsayişGüvenlik
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