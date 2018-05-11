işyerlerinde hırsızlık iddasıyla 5 kişi tutuklandı

Güvenlik kameraları ve MOBESE görüntülerini inceleyen ekipler, 34 KL 6340 plakalı panelvanla hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edilen şüphelilerin kimlik bilgilerine ulaştı.
Bir tırın dorsesinden plastik ham madde çalarken suç üstü yapılan G.B, S.D, G.D, O.Y. ve B.C, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Yapılan incelemede şüphelilerin, Dilovası ilçesinde 2, Gebze ilçesinde 2 ve İstanbul Tuzla ilçesinde 1 işyerinden hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
AA