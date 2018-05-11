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işyerlerinde hırsızlık iddasıyla 5 kişi tutuklandı

Gebze ve Dilovası ilçesi ile İstanbul Tuzla'daki iş yerlerinden yaklaşık 162 bin lira değerinde çeşitli malzeme çaldıkları öne sürülen 5 kişi tutuklandı

işyerlerinde hırsızlık iddasıyla 5 kişi tutuklandı

11 Mayıs 2018 Cuma 13:32

Alınan bilgiye göre, ilçede Ocak-Mayıs ayları arasında 6 iş yeri ve bir tırdan yaklaşık değeri 8 bin 500 lira olan bir ton alüminyum direği, 200 kilogram ağırlığında hurda alüminyum askı ayakları, yaklaşık değeri 7 bin 500 lira olan 28 çuval polipropilen adı verilen plastik ham madde, yaklaşık değeri 60 bin lira olan 9 döküm bakır bloku, yaklaşık değeri 80 bin lira olan bakır malzemesi, bir tırın dorsesinden yaklaşık 6 bin lira değerinde plastik ham madde çalınmasıyla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kameraları ve MOBESE görüntülerini inceleyen ekipler, 34 KL 6340 plakalı panelvanla hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edilen şüphelilerin kimlik bilgilerine ulaştı.

Bir tırın dorsesinden plastik ham madde çalarken suç üstü yapılan G.B, S.D, G.D, O.Y. ve B.C, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yapılan incelemede şüphelilerin, Dilovası ilçesinde 2, Gebze ilçesinde 2 ve İstanbul Tuzla ilçesinde 1 işyerinden hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. 



AA
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