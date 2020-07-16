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Kasten öldürmeye 25 yıl ceza

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde çıkan kavgada bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezası verildi.

Kasten öldürmeye 25 yıl ceza

16 Temmuz 2020 Perşembe 16:24

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 4. duruşmaya, tutuklu sanık Müslüm Ayyıldız (26), bulunduğu ceza infaz kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Maktul Çağatay Burak Atay'ın (22) babası Hasan ve annesi Derya Atay ile taraf avukatları duruşmada hazır bulundu.  Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını tekrar ederek, tutuklu sanık Ayyıldız'a "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, "yasak niteliğe haiz bıçak bulundurup taşıma" suçundan da 6 aydan 1 yıla kadar hapis ve 25 günden az olmamak üzere adli para cezası verilmesini talep etti. Mütalaaya ilişkin söz verilen müşteki baba Hasan Atay'ın avukatı Nermin Karataş, "Mütalaaya katılıyoruz. Sanığın suçu sabittir. Müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep ediyoruz." dedi. Sanık avukatı Yüksel Umut, mütalaayı kabul etmediklerini belirterek, somut olayda sanığın kastının mevcut delillerle tespit edilmesi gerektiğini belirtti.  Sanık Müslüm Ayyıldız da "Olay, savunmalarımda belirttiğim şekilde meydana geldi. Bana hakaret edildi, vuruldu. Olay nedeniyle çok üzgünüm. Maktulün ailesine başsağlığı diliyorum. Affınıza sığınıyorum, beraatimi istiyorum." diye konuştu. Verilen aranın ardından davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdiği sanık Ayyıldız'a, "iyi hal indirimi" uygulayarak cezayı 25 yıla düşürdü. Heyet, ayrıca sanığa "yasak silah bulundurmak" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verilmesine hükmetti. Gölcük ilçesi Değirmendere Mahallesi Yüzbaşılar Arıtma Tesisi mevkisinde 2 Ağustos 2019'da çıkan kavgada Çağatay Burak Atay (21), Müslüm Ayyıldız tarafından bıçaklanmıştı. Sağlık ekiplerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılan Atay, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olay sonrası gözaltına alınarak tutuklanan Ayyıldız hakkında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması isteniyordu. 



AA
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