Kazada yaralandı hastanede yaşamını yitirdi

Gölcük Halıdere Körfez Mahallesi'nde ikamet eden ve şoförlük yaptığı öğrenilen Kadir Özer (36) pazar

akşamı meydana gelen trafik kazasında ağır bir şekilde yaralanmıştı.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Kaza 41 HC 533 plakalı aracı ile Cumhuriyet Mahallesi D­130 Karayolu'ndan Gölcük istikametine seyir halindeyken, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu meydana gelmişti.

Araç içerisine sıkışan sürücü Kadir Özer, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne, oradan da Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Her iki hastanede de yapılan tüm müdahalelere rağmen Özer yaşamını yitirdi. kurtarılamayan Özer'in cenazesi Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Halıdere Mezarlığı'nda toprağa verildi.