banner462
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli Üniversitesi uzaktan eğitim kararı aldı

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında güz döneminde uzaktan eğitimle akademik yıla başlayacak.

Kocaeli Üniversitesi uzaktan eğitim kararı aldı

11 Eylül 2020 Cuma 09:52

KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tıp Fakültesi intörn grubu dışındaki tüm bölümlerde eğitimin on-line olarak yapılacağını duyurdu.Hülagü, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:"Sevgili öğrencilerimiz. Bugünkü senato toplantımızda ülkemizde ve dünyadaki Kovid-19 pandemisi ile ilgili gelişmeler, Sağlık Bakanlığının YÖK'e yapmış olduğu uyarılar da dikkate alınarak Tıp Fakültesi intörn grubu dışındaki tüm bölümlerinde güz eğitim döneminin on-line olarak devamına karar verildi. Bu kararımız sizlerin, ailelerinizin ve bizlerin sağlığı için hayati önem arz etmektedir. Olumlu gelişmeler olduğunda senatomuz yeni kararlar alacaktır. Kararın hepimize hayırlı olmasını diliyorum."



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Katil zanlısı yakalandı Katil zanlısı yakalandı
Firari hükümlü yakalandı Firari hükümlü yakalandı
Savcı ve polis olduklarını söyleyen dolandırıcılar yakalandı Savcı ve polis olduklarını söyleyen dolandırıcılar...
Hastane otoparkında pompalı saldırı, 1 ölü Hastane otoparkında pompalı saldırı, 1 ölü
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 122 kişiye para cezası verildi Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 122 kişiye...
Dalgaların sürüklediği bir kişi boğuldu Dalgaların sürüklediği bir kişi boğuldu
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Katil zanlısı yakalandı
Hastane otoparkında bir kişinin pompalı tüfekle vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı...

Haberi Oku