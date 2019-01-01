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ASAYİŞ:
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Kocaeli'de asayiş uygulaması

Kocaeli'de yeni yıl tedbirleri kapsamında 707 polisin katılımıyla yol uygulaması yapıldı, alışveriş merkezleri, park ve bahçeler ile umuma açık yerler denetlendi.

Kocaeli'de asayiş uygulaması

01 Ocak 2019 Salı 10:42

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Koordinasyon ve Harekat Şube Müdürlüğünce, sabaha kadar il genelinde alışveriş merkezleri, park ve bahçeler ile umuma açık yerlerin denetlendiği uygulamada, araçlar durdurularak yolcuların kimlik kontrolü gerçekleştirildi, şüphelilerin üzeri arandı. 

İl asayiş, güvenlik, siber ve narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin görev aldığı uygulamada, 3 bin 98 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı, aranan 13 kişi yakalandı, 1 ruhsatsız silah ve 6 mermi, 1 kuru sıkı tabanca ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uygulamada, 2 bin 297 araç arandı, 237 araç sürücüsüne 179 bin 228 lira ceza kesildi, 33 araç trafikten men edildi.

Umuma açık 38 iş yerinde yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Kent genelinde huzur ve güveni tesis etmek üzere uygulamaların kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, müdür yardımcıları ve şube müdürleriyle asayiş uygulamalarına katılarak, görev yapan polislerin yeni yılını da kutladı.

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