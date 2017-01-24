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Kocaeli'de FETÖ/PDY Operasyonu!

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla 18 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de FETÖ/PDY Operasyonu!

24 Ocak 2017 Salı 15:51

 Kocaeli merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 18 zanlı gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kadrosunda görevliyken meslekten ihraç edilen ve açığa alınan 33 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 

Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Kocaeli, İstanbul, Mardin, Samsun, Ardahan, Kayseri ve Bursa'da düzenlenen operasyonda, 18 zanlı gözaltına alındı. 

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Haklarında gözaltı kararı verilen 15 zanlıyı yakalama çalışmaları devam ediyor.

KOCAELİ (AA)
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