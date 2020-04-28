banner490
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli'de kurallara uymayan kişilere ceza

Kocaeli'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlere uymadıkları gerekçesiyle 104 kişiye idari para cezası uygulandı, aranan 5 kişi de yakalandı.

Kocaeli'de kurallara uymayan kişilere ceza

28 Nisan 2020 Salı 21:02

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, koronavirüs salgını kapsamında alınan koruyucu tedbirlerin vatandaşlar tarafından uygulanmasıyla ilgili kent genelinde denetimler gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda bin 390 iş yeri ve 4 bin 204 kişi kontrol edildi.

Yapılan denetimlerde "karantina kurallarını" ihlal eden 16 kişiye, sokağa çıkma yasağı/kısıtlamasına uymayan 35 kişiye, "sosyal mesafe" ihlali yapan 25 kişiye, seyahat izni olmadan yolculuk yapan 28 kişiye idari para cezası yazıldı.

Denetimlerde 5 aranan kişi yakalandı, izin verilen çalışma saatlerine uymayan bir iş yerine de idari para cezası uygulandı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbir kararlarının uygulanmasıyla ilgili denetimlerin devam edeceği bildirildi.





AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KoronaCovid-19OkullartatilOkullartatilmiWuhançinItalyaAvrupaİstanbulSondakikaHaberlerİzmitDilovasıDaricaMarmaraTicaretSağlıkAsayişDerslerRTEReceptayyiperdoğanBakanselçukFahrettinkocaBakanönemliAçıklama
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükşehir’den fırınlara sıkı denetim Büyükşehir’den fırınlara sıkı denetim
Kocaeli'de hafriyat alanında battaniyeye sarılı halde ceset bulundu Kocaeli'de hafriyat alanında battaniyeye sarılı...
Trafik kazası: 1 yaralı Trafik kazası: 1 yaralı
İzmit Körfezi’nde kirliliğe geçit yok İzmit Körfezi’nde kirliliğe geçit yok
Emniyet Genel Müdürlüğü Emniyet Genel Müdürlüğü
Zabıtadan Gebze’de Seri Denetimler Zabıtadan Gebze’de Seri Denetimler
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Büyükşehir’den fırınlara sıkı denetim
Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri pide satışı yapan fırınlarda denetimler gerçekleştirdi.

Haberi Oku