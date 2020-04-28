Kocaeli'de kurallara uymayan kişilere ceza

Bu kapsamda bin 390 iş yeri ve 4 bin 204 kişi kontrol edildi.
Yapılan denetimlerde "karantina kurallarını" ihlal eden 16 kişiye, sokağa çıkma yasağı/kısıtlamasına uymayan 35 kişiye, "sosyal mesafe" ihlali yapan 25 kişiye, seyahat izni olmadan yolculuk yapan 28 kişiye idari para cezası yazıldı.
Denetimlerde 5 aranan kişi yakalandı, izin verilen çalışma saatlerine uymayan bir iş yerine de idari para cezası uygulandı.
Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbir kararlarının uygulanmasıyla ilgili denetimlerin devam edeceği bildirildi.
AA