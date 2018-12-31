Kocaeli'de “Türkiye Güven Huzur-9“

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, eş zamanlı yapılan uygulama 175 ekip, 942 personel ve 2 dedektör köpeğin katılımıyla icra edildi. Toplu taşıma yapılan gar, istasyon, iskele, liman, otogar, terminal girişleri ile park ve bahçeler ile meydanlar, alışveriş merkezleri ve eğlence mekanlarına yönelik gerçekleştirilen uygulamada 27'si yabancı uyruklu 5 bin 634 kişinin sorgusu gerçekleştirildi, çeşitli suçlardan aranan 6 kişi gözaltına alındı.



Bir iş yerinden 40 şişe kaçak içki ele geçirilen uygulamada, 4 kişiye kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçundan işlem yapıldı. Ayrıca kumar makinesi ele geçirilen bir iş yerinde de 246 liraya el konularak, bir kişi hakkında adli işlem gerçekleştirildi. Uygulamada kontrol edilen 226 araçtan 7'sinin sürücüsüne 5 bin 820 lira, kapalı alanda sigara içen 11 kişiye bin 344 lira idari para cezası uygulandı.

Umuma açık 171 iş yerinin kontrolünün gerçekleştirildiği uygulamada 12 iş yeri hakkında, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu belgesi bulunmaması, kapalı alanda sigara içilmesi, ruhsatsız faaliyet gösterme ile ruhsatsız nargile sunumu yapmaktan gerekli işlemler yapılmak üzere tutanak tanzim edildi.