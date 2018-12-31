banner400
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli'de “Türkiye Güven Huzur-9“

Yeni yıl öncesinde Kocaeli'de, "Türkiye Güven Huzur-9" uygulaması yapıldı.

Kocaeli'de 'Türkiye Güven Huzur-9'

31 Aralık 2018 Pazartesi 13:48

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, eş zamanlı yapılan uygulama 175 ekip, 942 personel ve 2 dedektör köpeğin katılımıyla icra edildi. Toplu taşıma yapılan gar, istasyon, iskele, liman, otogar, terminal girişleri ile park ve bahçeler ile meydanlar, alışveriş merkezleri ve eğlence mekanlarına yönelik gerçekleştirilen uygulamada 27'si yabancı uyruklu 5 bin 634 kişinin sorgusu gerçekleştirildi, çeşitli suçlardan aranan 6 kişi gözaltına alındı.

Bir iş yerinden 40 şişe kaçak içki ele geçirilen uygulamada, 4 kişiye kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçundan işlem yapıldı. Ayrıca kumar makinesi ele geçirilen bir iş yerinde de 246 liraya el konularak, bir kişi hakkında adli işlem gerçekleştirildi. Uygulamada kontrol edilen 226 araçtan 7'sinin sürücüsüne 5 bin 820 lira, kapalı alanda sigara içen 11 kişiye bin 344 lira idari para cezası uygulandı.

Umuma açık 171 iş yerinin kontrolünün gerçekleştirildiği uygulamada 12 iş yeri hakkında, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu belgesi bulunmaması, kapalı alanda sigara içilmesi, ruhsatsız faaliyet gösterme ile ruhsatsız nargile sunumu yapmaktan gerekli işlemler yapılmak üzere tutanak tanzim edildi.



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Eşya Kamyonundan Eroin Çıktı! Eşya Kamyonundan Eroin Çıktı!
700 Bin Liralık Hırsızlık 700 Bin Liralık Hırsızlık
Kocaeli'de Kaçırma ve Darp İddiası Kocaeli'de Kaçırma ve Darp İddiası
Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu
Dolandırıcılık Operasyonundan Adli Sonuç Dolandırıcılık Operasyonundan Adli Sonuç
Kocaeli'de Dolandırıcılık Operasyonu Kocaeli'de Dolandırıcılık Operasyonu
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Eşya Kamyonundan Eroin Çıktı!
Kocaeli'de durdurulan eşya yüklü kamyonda, 14 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.

Haberi Oku