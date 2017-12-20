banner328
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu

- 46 kilo 300 gram eroinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu

20 Aralık 2017 Çarşamba 12:59

 - Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 46 kilo 300 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. 

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 kişinin doğu illerinden temin ettikleri uyuşturucuyu kent üzerinden İstanbul'a nakledeceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Gerçekleştirilen teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, kent geçişinde durdurdukları otomobilin içerisine gizlenmiş halde 46 kilo 300 gram eroin ele geçirdi, araçtaki 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

"Uyuşturucu ve uyarıcı madde nakli ve ticareti yapmak" suçlamasıyla haklarında işlem yapılan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, savcılık sorgulamalarının ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Gebze Macera ve Aksiyon Parkı Gebze Macera ve Aksiyon...
Karaosmanoğlu dernek ve esnaf ziyereti Karaosmanoğlu dernek...
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
FETÖ Tübitak davasında 4 tahliye FETÖ Tübitak davasında 4 tahliye
FETO Operasyonu! FETO Operasyonu!
Gebze'de trafik kazası Gebze'de trafik kazası
Yasa Dışı Bahis Operasyonu! Yasa Dışı Bahis Operasyonu!
Kocaeli'de Bylock operasyonu Kocaeli'de Bylock operasyonu
Hatalı sollama yapan TIR dehşet saçtı Hatalı sollama yapan TIR dehşet saçtı
Yukarı Çık

banner330

FETÖ Tübitak davasında 4 tahliye
"TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi yapılanması"na yönelik dava kapsamında, örgütün yöneticisi veya üyesi oldukları...

Haberi Oku