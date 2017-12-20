Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu

- Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 46 kilo 300 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 kişinin doğu illerinden temin ettikleri uyuşturucuyu kent üzerinden İstanbul'a nakledeceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Gerçekleştirilen teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, kent geçişinde durdurdukları otomobilin içerisine gizlenmiş halde 46 kilo 300 gram eroin ele geçirdi, araçtaki 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

"Uyuşturucu ve uyarıcı madde nakli ve ticareti yapmak" suçlamasıyla haklarında işlem yapılan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, savcılık sorgulamalarının ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.