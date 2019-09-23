Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından 16-22 Eylül'de çalışmalar gerçekleştirildi.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda 155 gram esrar, 380 gram skunk, 93 gram metamfetamin, 18 adet uyuşturucu hap, 0,5 gram eroin, 1 adet sentetik ecza ve 1 kök Hint keneviri ele geçirildi.
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ü 154 gr ESRAR,
ü 265 gr SKUNK,
ü 93 gr METAMFETAMİN,
ü 18 adet ECSTASY,
ü 0,5 gr EROİN,
ü 1 adet SENTETİK ECZA,
İL JANDARMA KOMUTANLIĞININ YAPMIŞ OLDUĞU UYGULAMALAR NETİCESİNDE;
ü 1 kök HİNT KENEVİRİ,
ü 1 gr ESRAR,
ü 115 gr SKUNK ele geçirilmiştir.
AA