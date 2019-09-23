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Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu

Kocaeli Narkotik şube polislerinden kusursuz baskın.

Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu

23 Eylül 2019 Pazartesi 11:00

 Kocaeli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 155 gram esrar ele geçirildi.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından 16-22 Eylül'de çalışmalar gerçekleştirildi.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda 155 gram esrar, 380 gram skunk, 93 gram metamfetamin, 18 adet uyuşturucu hap, 0,5 gram eroin, 1 adet sentetik ecza ve 1 kök Hint keneviri ele geçirildi.


İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ;

ü  154 gr ESRAR,

ü  265 gr SKUNK,

ü  93 gr METAMFETAMİN,

ü  18 adet ECSTASY,

ü  0,5 gr EROİN,

ü  1 adet SENTETİK ECZA,

 

İL JANDARMA KOMUTANLIĞININ YAPMIŞ OLDUĞU UYGULAMALAR NETİCESİNDE;

ü   1 kök HİNT KENEVİRİ,

ü   1 gr ESRAR,

ü   115 gr SKUNK ele geçirilmiştir.

 

     

 


                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AA
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