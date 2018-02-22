Kocaeli'deki terör örgütü operasyonu

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Kocaeli Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü ve sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan 21 şüpheliden firari olarak aranan bir kişiyi gözaltına aldı.

Bu şüpheli ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 kişi, sağlık kontrolünden geçirilerek Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Operasyon kapsamında bir kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların da devam ettiği belirtildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma doğrultusunda, 9 Şubat'ta, terör örgütü adına faaliyet yürüten, sosyal medyayı kullanarak propaganda yapan 21 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlenmiş, aralarında HDP ve DBP Gebze ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alınmıştı.

HDP Gebze ilçe binası ile şüphelilerin üst ve ikametgahlarında yapılan aramada, yasaklı kitap, dergi, örgütsel doküman, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ve öldürülen teröristlere ait fotoğraflar ile terör örgütü PYD-YPG'yi öven pankartlar bulunmuştu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 13 şüphelinin tamamı tutuklanmıştı.