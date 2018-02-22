banner328
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli'deki terör örgütü operasyonu

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kocaeli'deki terör örgütü operasyonu

22 Şubat 2018 Perşembe 12:32

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Kocaeli Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü ve sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan 21 şüpheliden firari olarak aranan bir kişiyi gözaltına aldı. 

Bu şüpheli ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 kişi, sağlık kontrolünden geçirilerek Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. 

Operasyon kapsamında bir kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların da devam ettiği belirtildi. 

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma doğrultusunda, 9 Şubat'ta, terör örgütü adına faaliyet yürüten, sosyal medyayı kullanarak propaganda yapan 21 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlenmiş, aralarında HDP ve DBP Gebze ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alınmıştı.

HDP Gebze ilçe binası ile şüphelilerin üst ve ikametgahlarında yapılan aramada, yasaklı kitap, dergi, örgütsel doküman, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ve öldürülen teröristlere ait fotoğraflar ile terör örgütü PYD-YPG'yi öven pankartlar bulunmuştu. 

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 13 şüphelinin tamamı tutuklanmıştı. 



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Gebze Macera ve Aksiyon Parkı Gebze Macera ve Aksiyon...
Karaosmanoğlu dernek ve esnaf ziyereti Karaosmanoğlu dernek...
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze'de bıçaklı yaralama! Gebze'de bıçaklı yaralama!
"Motosikletli akü hırsızlığı" şüphelileri...
Gebze Veri Merkezi'ne giren askerlerin davası Gebze Veri Merkezi'ne giren askerlerin davası
Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonu Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonu
50 saniyelik hırsızlık serisini güvenlik kameraları bozdu 50 saniyelik hırsızlık serisini güvenlik kameraları...
Terör örgütü operasyonu! Terör örgütü operasyonu!
Yukarı Çık

banner341

banner339

Gebze'de bıçaklı yaralama!
Gebze'de ağabeyini bıçakladıktan sonra evine giden ve teslim olmayan şüpheli, özel harekat polisinin düzenlediği...

Haberi Oku