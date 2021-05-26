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Mutfak Tüpüne Gizlenmiş Metamfetamin Ele Geçirilmesine 4 Tutuklama

Kocaeli'de mutfak tüpüne gizlenmiş 51,5 litre metamfetamin ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Mutfak Tüpüne Gizlenmiş Metamfetamin Ele Geçirilmesine 4 Tutuklama

26 Mayıs 2021 Çarşamba 14:28

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında önceki gün Anadolu Otoyolu'nda durdurulan tırda mutfak tüpü ve pet şişelere gizlenmiş 51,5 litre sıvı metamfetamin ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 2'si savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

- Olaya ilişkin 6 şüpheli yakalandı

Kocaeli'de, durdurulan bir tırda yapılan aramada 51,5 litre metamfetamin yakalanmasına ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında dün Anadolu Otoyolu'nda durdurulan bir tırda dedektör köpekle arama gerçekleştirildi.

Yapılan arama sonucu mutfak tüpü ve pet şişeler içerisinde gizlenmiş halde 51,5 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.




AA
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