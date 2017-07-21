banner212
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Otomobil, Su Kanalına Düştü: 2 Yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra su kanalına düşen otomobildeki baba ve oğlu yaralandı.

Otomobil, Su Kanalına Düştü: 2 Yaralı

21 Temmuz 2017 Cuma 11:22

(AA) -Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Bahardere Caddesi'nde H.A. idaresindeki 41 TR 189 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen İhsan Coşkun'un kullandığı 34 DE 7782 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza sonrası savrulan otomobil, yaklaşık 5 metre yükseklikten su kanalına düştü.


Kazada sürücü Coşkun ile oğlu Yasin Coşkun yaralandı.

Yaralanan baba ve oğlu, su kanalına indirilen sedye iple bağlanarak, kurulan merdiven üzerinden yukarıya çıkarıldı.

İlk müdahaleleri 112 Acil Servis ekiplerince burada yapılan yaralı baba ve oğul, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hafif ticari araç sürücüsü H.A. da ifadesi alınmak üzere Beylikbağı Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Türk Konseyi ile İpek Yolu gezisi Türk Konseyi ile...
Miraç Kandili ve 23 Nisan Bayramı Miraç Kandili ve...
23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve Sakarya Meydan Muharebeleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze'de yıkım gerginliği Gebze'de yıkım gerginliği
Kimyasal madde yüklü tanker devrildi Kimyasal madde yüklü tanker devrildi
Kocaeli'de Trafik Kazası: 8 Yaralı Kocaeli'de Trafik Kazası: 8 Yaralı
Dilovası'nda trafik kazası Dilovası'nda trafik kazası
Gıda deposu alev alev yandı Gıda deposu alev alev yandı
8 ayrı suçtan aranan hırsız cezaevinde yakalandı 8 ayrı suçtan aranan hırsız cezaevinde yakalandı
Yukarı Çık

banner149

Gebze'de yıkım gerginliği
Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında alınan karar gereği evleri yıkmaya gelen görevlilerle vatandaşlar...

Haberi Oku