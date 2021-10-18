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Sahte Altın Dolandırıcıları Tutuklandı

Şüpheli şahıslardan H.L. Kartepe İlçesinde V.C ise Sakarya İli Adapazarı İlçesinde, 18.10.2021 günü ekiplerimizce olaya konu 4 adet sahte altın ile birlikte yakalanmıştır.

Sahte Altın Dolandırıcıları Tutuklandı

20 Ekim 2021 Çarşamba 11:44

  

Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalarda, 18.10.2021 tarihinde İlimiz İzmit İlçesi sorumluluk alanında bulunan Tepecik mahallesinde faaliyet gösteren 3 farklı kuyumcuya sahte olduğu değerlendirilen altınların satılması suretiyle DOLANDIRICILIK,  olayını gerçekleştirerek olay yerinden ayrılan şüpheli şahısların tespitine yönelik yapılan çalışmalar sonucu, olayın şüphelilerinin H.L. ve V.C. isimli şahıslar olduğu tespit edilmiş, şüpheli şahıslardan H.L. Kartepe İlçesinde V.C ise Sakarya İli Adapazarı İlçesinde, 18.10.2021 günü ekiplerimizce olaya konu 4 adet sahte altın ile birlikte yakalanmıştır.  

Şüpheli şahıslar 19.10.2021 günü sevk edildikleri Adli Makamlarca tutuklanmışlardır. 

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü olarak İlimiz genelinde suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

 

 

                                                                    KOCAELİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Kasten Adam Yaralamada Şüpheli Tutuklandı
Şüpheli, 19.10.2021 günü sevk edildiği Adli Makamlarca tutuklanmıştır.

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