Sahte Altın Dolandırıcıları Tutuklandı

Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalarda, 18.10.2021 tarihinde İlimiz İzmit İlçesi sorumluluk alanında bulunan Tepecik mahallesinde faaliyet gösteren 3 farklı kuyumcuya sahte olduğu değerlendirilen altınların satılması suretiyle DOLANDIRICILIK, olayını gerçekleştirerek olay yerinden ayrılan şüpheli şahısların tespitine yönelik yapılan çalışmalar sonucu, olayın şüphelilerinin H.L. ve V.C. isimli şahıslar olduğu tespit edilmiş, şüpheli şahıslardan H.L. Kartepe İlçesinde V.C ise Sakarya İli Adapazarı İlçesinde, 18.10.2021 günü ekiplerimizce olaya konu 4 adet sahte altın ile birlikte yakalanmıştır.