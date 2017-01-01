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Saldırıda ölenlerin isimleri belli oluyor

Ortaköy'deki ünlü eğlence merkezi Reina'ya yapılan saldırıyla ilgili gelen son dakika haberlere göre hayatını kaybeden 19 kişinin ismi belli oldu.

Saldırıda ölenlerin isimleri belli oluyor

01 Ocak 2017 Pazar 20:15

 İstanbul Ortaköy'deki Reina gece kulübünde düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği, 65 kişinin yaralandığı terör saldırısında hayatını kaybeden yabancı uyruklu vatandaşların kimlikleri belirlenmeye başladı.


İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda İsrailli bir kadının hayatını kaybettiğini duyurdu. İsrail medyasında yer alan haberlere göre saldırıda hayatını kaybeden 19 yaşındaki Leanne Nasser adlı İsrailli'nin üç arkadaşıyla birlikte Reina'da olduğu belirtildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı sırasında yaptığı açıklamada saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilerken, yaralılara da acil şifalarını iletti.

IRAKLI BİR ÖĞRENCİ DE VAR

Kimliği tespit edilenler arasında Irak'tan Türkiye'ye üniversite okumak için gelen bir gencin de olduğu öğrenildi. Iraklı Jalal Abbas isimli gencin Kemerburgaz Üniversitesinde öğrenci olduğu ve yaşanan silahlı saldırıda hayatını kaybettiği tespit edildi.

LÜBNANLI VATANDAŞ HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul'daki saldırının ardından kayıp olduğu bildirilen Lübnan vatandaşı Elias Wardini'nin yaşamını yitirdiği açıklandı. Reuters'ın Lübnan televizyon kanalından aktardığı habere göre ailesi, Wardini'nin öldüğüne dair resmi olarak bilgilendirildiklerini kaydetti.

Hayatını kaybedenlerin milliyetleri şöyle;

Saldırıda hayatını kaybedenler arasında 12 Türk, 7 Suudi Arabistan, 3 Irak, 3 Lübnan, 2 Tunus, 2 Hindistan,  2 Ürdün, 1 Kuveyt, 1 Kanada, 1 Suriye ve 1 İsrail vatandaşı olduğu belirtildi. 4 kişinin ise henüz kimliği tespit edilemedi.

Adli Tıp kayıtlarına göre hayatını kaybedenlerin isimleri şu şekilde:

Burak Yıldız (Şehit Polis) , Fatih Çakmak, Yunus Görmek, Hatice Karcılar, Bahadır Çakır, Ayhan Arık, Mustafa Jalal Abbas, Mustafa Kaya, Baran Cemal, Mustafa Barın, Kenan Kutluk, Ahmed Saud Alfadul, Muhammed Saud Alfadul, Hatice Aslandoğu, Mustafa Seymen, Hatice Uyar, Ahmed Raad (Irak), Ahmed İsam, Basma Abourazaq

11 Türk vatandaşın cenazesi yakınlarına teslim edildi. 28 cenazenin işlemleri ise devam ediyor.

Hayatını kaybedenlerin 25'i erkek 14'ü ise kadın olduğu öğrenildi.

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Saldırıda ölenlerin Isimleri Belli Oluyor
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