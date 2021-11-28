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Suçüstü Yakalanan Dolandırıcılık Şüphelisi Serbest Bırakıldı

Kocaeli'de telefonda kendisini polis olarak tanıtıp bir kişinin 700 bin dolarını dolandırmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı salıverildi.

Suçüstü Yakalanan Dolandırıcılık Şüphelisi Serbest Bırakıldı

28 Kasım 2021 Pazar 17:12


KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de telefonda kendisini polis olarak tanıtıp bir kişinin 700 bin dolarını dolandırmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı salıverildi.

Adliyede savcılık sorgusu tamamlanan şüpheli A.Y, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Telefonda kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, irtibat kurduğu Körfez ilçesindeki kişiden hattının terör örgütünce kullanıldığını belirterek 700 bin dolar para istemiş, parayı çeken kişi, zanlının yönlendirmesiyle para dolu çantayı Körfez Devlet Hastanesi yakınlarındaki banka bırakmıştı.

Bölgede bekleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli A.Y'yi para dolu çantayı alacağı esnada suçüstü yakalamıştı.

Para ise işlemlerin ardından sahibine teslim edilmişti.






AA
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