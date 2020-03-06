Toplantı ve gösteri yürüyüşleri geçici olarak yasaklandı

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından PKK/KCK, YPG/PYD ve DEAŞ terör örgütlerine ve Türkiye'ye yönelik her türlü tehdit ile tehlikeye karşı mücadele ettiği belirtildi.



Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik Suriye sınırı boyunca "Barış Kalkanı Harekatı"nın başlatıldığı hatırlatılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde halen devam eden "Pençe" harekatları ile Suriye’nin İdlib kentinde Esed Rejimi güçleri tarafından TSK'ya yönelik düzenlenen hava saldırısında askerlerin şehit edilmesi sonucu Suriye rejimine karşı başlatılan "Bahar Kalkanı" operasyonun devam ettiği vurgulandı.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Yapılan bu mücadelelerle ilgili internet üzerinde yer alan ve herkese açık kaynaklardan, sosyal medya platformlarından yapılan paylaşımlar ve toplumda infial uyandıracak, milli, vicdani ve insani değerlere dokunacak, toplumsal iç barışı tehdit edebilecek şekilde 'Savaşa Hayır' vb. konular adı altında, terör örgütlerine sempatisi bulunan müzahir kesimler ve yandaşlarının harekata karşı vatandaşlarımızı provoke etmek için farklı algı çalışmaları yapabileceği, toplumsal olay ve çatışmaların yaşanmasına yönelik sözde- halk direnişi sergilemek adına müzahir kesim üzerinden bir takım düzmece senaryolar hazırlayabileceği, bu etkinliklerin provoke edilerek şiddet hareketlerine ve terör örgütlerinin propagandasına dönüşebileceği, halkın yoğun olarak yaşadığı yerlerin hedef seçilerek sansasyonel eylemler gerçekleştirilerek kamu düzeni ile halkın can ve mal güvenliğinin tehlikeye düşürülebileceği değerlendirilmektedir. Bu sebeple, ilimiz sınırları dahilinde (Polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde) huzur ve güvenliğin, kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, müessir ve provokatif olayların yaşanmaması için Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Suriye’de yürütmekte olduğu askeri operasyonları eleştirmeye veya bu operasyonların sonlandırılması amacıyla kamuoyu oluşturmaya yönelik gerçekleştirilebilecek, açık ve kapalı yer toplantıları, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant açma, imza kampanyası, çadır kurma, meşale yakma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, protesto eylemi türdeki eylem ve etkinlikler 5 Mart 2020 günü saat 00.01’den 6 Mart 2020 günü saat 00.00'a kadar 2 gün süreyle yasaklanmıştır."