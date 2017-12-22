Uyuşturucu operasyonunda 5 gözaltı

Alınan bilgiye göre, Başiskele İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbarat çalışmalar sonucunda, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen şüpheliler takibe alındı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından İzmit, Başiskele ve Gölcük ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda 2 kilogram toz esrar ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirilirken, şüpheliler E.B, H.G, A.G, A.Y. ve Y.A. gözaltına alındı.

Başiskele İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından E.B, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.