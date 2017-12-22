banner328
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Uyuşturucu operasyonunda 5 gözaltı

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonunda 5 gözaltı

22 Aralık 2017 Cuma 10:14

Alınan bilgiye göre, Başiskele İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbarat çalışmalar sonucunda, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen şüpheliler takibe alındı. 

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından İzmit, Başiskele ve Gölcük ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda 2 kilogram toz esrar ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirilirken, şüpheliler E.B, H.G, A.G, A.Y. ve Y.A. gözaltına alındı.

Başiskele İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından E.B, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Gebze Macera ve Aksiyon Parkı Gebze Macera ve Aksiyon...
Karaosmanoğlu dernek ve esnaf ziyereti Karaosmanoğlu dernek...
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çayırova'da cinayet Çayırova'da cinayet
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu
FETÖ Tübitak davasında 4 tahliye FETÖ Tübitak davasında 4 tahliye
FETO Operasyonu! FETO Operasyonu!
Gebze'de trafik kazası Gebze'de trafik kazası
Yasa Dışı Bahis Operasyonu! Yasa Dışı Bahis Operasyonu!
Yukarı Çık

banner330

Çayırova'da cinayet
Çayırova'da bir kişi silahla başından vurularak öldürüldü.

Haberi Oku