Uyuşturucu Operasyonunda Yakalanan 4 Şüpheli Tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de iki tırda 107 kilogram eroin yakalanmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kocaeli Adliyesine sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında önceki gün Anadolu Otoyolu'nda iki tırı durdurmuştu.

Narkotik dedektör köpeği "Talisca" ile yapılan aramada, dorse çatı iskeleti içerisine gizlenen 477 paket halinde 107 kilogram eroin ele geçirilmiş, 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.





Kocaeli'de 2 tırda 107 kilogram eroin ele geçirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda iki tırda 107 kilogram eroin ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında polis ekiplerince Anadolu Otoyolu'nda operasyon düzenlendi.

Durdurulan iki tırda narkotik dedektör köpeği "Talisca" ile yapılan aramada, dorse çatı iskeleti içerisine gizlenen 477 paket halinde 107 kilogram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehidimiz Fethi Sekin'in katillerinden birinin daha yakalandığı güne denk gelen operasyona şehidimizin adını verdik. Ruhu şad olsun." ifadesini kullandı.











