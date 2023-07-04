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Uyuşturucuyla mücadelede göz açtırılmadı

Kocaeli’de haziran boyunca polis ve jandarma ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yapılan operasyonlarda göz açtırılmadı. İl genelinde yapılan tüm operasyonlar çerçevesinde çeşit çeşit uyuşturucu ele geçirilirken olaylarla ilgili adli işlem başlatılan 533 kişiden 54’ü tutuklandı.

Uyuşturucuyla mücadelede göz açtırılmadı

04 Temmuz 2023 Salı 11:12

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı’nın Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, haziran boyunca il genelinde uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle alakalı operasyonlar yürüttü. Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 362 olayda 449 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Şahıslardan 390’u serbest bırakılırken 8’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olaylarla alakası olduğu tespit edilen 51 şahıs ise tutuklandı. Yapılan çalışmalarda 15 bin 600 gram afyon sakızı, 4 bin 222 gram bonzai, 3 bin 53 gram esrar, 930 gram metamfetamin, 23 gram skunk, 19 gram eroin, 5 gram kokain, bin 206 ecstasy, bin 26 sentetik ecza, 928 kenevir bitkisi, 3 captagon, 71 bin 925 TL para, 5 tabanca, 91 fişek, 10 terazi ele geçirildi.

Jandarma ekipleri ise haziran boyunca 51 olayda 84 şahsa adli işlem başlattı. 81 şahıs serbest bırakılırken 3 şahıs ise tutuklandı. Yapılan çalışmalar neticesinde 2 bin 527 gram bonzai, bin 117 gram esrar, 254 gram metamfetamin, 23 gram skunk, 34 sentetik ecza, bin 680 uyuşturucu hap ve 22 kök kenevir ele geçirildi.

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