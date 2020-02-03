Körfez ilçesi Şirinyalı Hamzadere viyadüğü mevkisinde, 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza bölgesine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi ulaştı. İtfaiye, polis ve karayolu ekipleri, yolun kuzey şeridinin trafiğe kapanmasına neden olan otomobilleri çekmek için çalışma başlattı.

Hareket edebilen otomobilleri emniyet şeridine iten ekipler, bir otomobili yoldan geçen bir tıra bağlayarak çekti. Kaza nedeniyle uzun araç kuyruğunun oluşan yol, yaklaşık 1 saat kapalı kalmasının ardından araçların çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.