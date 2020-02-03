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Zincirleme trafik kazası

Kocaeli'de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası dolayısıyla Anadolu Otoyolu'nun kuzey şeridi bir süre trafiğe kapandı.

Zincirleme trafik kazası

03 Şubat 2020 Pazartesi 09:14

Körfez ilçesi Şirinyalı Hamzadere viyadüğü mevkisinde, 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza bölgesine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi ulaştı. İtfaiye, polis ve karayolu ekipleri, yolun kuzey şeridinin trafiğe kapanmasına neden olan otomobilleri çekmek için çalışma başlattı.

Hareket edebilen otomobilleri emniyet şeridine iten ekipler, bir otomobili yoldan geçen bir tıra bağlayarak çekti. Kaza nedeniyle uzun araç kuyruğunun oluşan yol, yaklaşık 1 saat kapalı kalmasının ardından araçların çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.



AA
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