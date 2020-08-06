banner490
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü

Kartepe'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.Anadolu Otoyolu'nun Köseköy mevkisinde meydana gelen kaza nedeniyle Ankara yönünde ulaşımın tek şeritten sağlanması sonucu bölgede araç kuyruğu oluştu.

Zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü

06 Ağustos 2020 Perşembe 13:17

Anadolu Otoyolu'nun Köseköy mevkisinde sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 34 EVP 35 plakalı otomobil, 05 EA 530 plakalı kamyon, 15 DK 878 plakalı tır ile Ali B'nin kullandığı 34 BP 1911 plakalı kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.  Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli, yaptığı incelemede, kamyonette yolcu olarak bulunan Serhat Bilgiç'in (27) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Ali B. ile araçtaki Emine Bilgiç ise hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara yönünde ulaşımın tek şeritten sağlanması sonucu bölgede araç kuyruğu oluştu.




AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Temizlik işçisi hayatını kaybetti Temizlik işçisi hayatını kaybetti
Sebze yüklü tır devrildi Sebze yüklü tır devrildi
Okuldan bilgisayar çaldı Okuldan bilgisayar çaldı
Aranan 22 kişi yakalandı Aranan 22 kişi yakalandı
Emniyet, kaçakçılara nefes aldırmıyor Emniyet, kaçakçılara nefes aldırmıyor
Esrar kaçakçısı yakalandı' Esrar kaçakçısı yakalandı'
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Temizlik işçisi hayatını kaybetti
Dilovası'nda çöp kamyonu ile duvar arasına sıkışan temizlik işçisi hayatını kaybetti.

Haberi Oku