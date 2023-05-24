TEKNOLOJİ:
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4. GTÜ Uluslararası Kelebek Olimpiyatları(Kelebekro)

Farklı öğretim kademelerinden öğrencilerin robotlarını yarıştırma imkanı bulduğu Kelebek Olimpiyatları Gebze Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. 4 farklı kategoride gerçekleşen yarışlarda dereceye girenler ödüllendirildi.

4. GTÜ Uluslararası Kelebek Olimpiyatları(Kelebekro)

24 Mayıs 2023 Çarşamba 12:47

Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) Robotik ve Otomasyon Kulübü tarafından, Gebze Belediyesi’nin katkıları ile düzenlenen 4. GTÜ Uluslararası Kelebek Olimpiyatları(Kelebekro) gerçekleştirildi. GTÜ Mimarlık Fakültesi’nde yapılan yarışlarda farklı illerden ve eğitim kademelerinden 100’den fazla takım, 300’den fazla robot ile 4 farklı kategoride (Hünkar Çayırı Arazisi, Çizgi İzleyen, Serbest Kategori ve Mini Sumo) mücadele etti.  

 

Öğrencilerin robotik alanına olan ilgilerini artırmak, bu konuda yaptıkları çalışmaları sunma fırsatı sağlamak ve alanında tecrübeli akademisyenlerle öğrencileri buluşturmak için yapılan olimpiyatların açılış konuşmasını GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar gerçekleştirdi. Konuşmasında Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, olimpiyatların robotik bilimi alanında çalışan her kademeden öğrencileri bir araya getirmeyi, farkındalık oluşturmayı, bu konuda bilimsel teknik ve teknolojik bilgi birikimi paylaşmayı ve aynı zamanda akademisyenlerle öğrencileri buluşturmayı amaçladığını ifade etti. Üniversitelerin eğitim, araştırma ve toplumsal katkı gibi üç temel fonksiyonu olduğunu söyleyen Rektör  Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, GTÜ’nün eğitim ve araştırmada dünyanın sayılı üniversiteleri arasında olduğunu belirtti. Bunun yanı sıra GTÜ’nün toplumsal katkıya da çok önem verdiğini ifade etti ve tüm kademelerden okullar ile yapılan eğitim iş birlikteliklerini vurguladı. Gençlerin içinde teknolojiye  yönelik bir heyecan ve ilginin son yıllarda daha yoğun açığa çıktığını ve GTÜ öğrencilerinin de bu konuda motivasyonunun çok güçlü olduğunu söyledi. Mantar, gençliğimizin kabiliyeti, bilgi birikimi, zekası ve motivasyonunun gelişmiş ülkelerdeki öğrencilerden geri olmadığını belirtti. Bu yarışmaların özgüveni artırıcı özelliğine değinen Rektör, topluma karşı duyarlılıklarından dolayı GTÜ öğrencilerine katkılarından dolayı Gebze Belediyesi’ne teşekkür etti ve katılım sağlayan tüm yarışmacıları kutladı.

Parkurlarda gün boyu yarışlar devam etti. Aynı zamanda yarışmacılar stantlara gelen ziyaretçilere projelerini tanıttı. GTÜ Müzik ve Sanat Topluluğu iki gün boyunca sahne performansları ile göz doldurdu. Yarışmaların ardından dereceye giren takımlar ödüllendirildi. Kategorilerine göre dereceye giren takımlar şöyle;

Çizgi İzleyen 

1. Muhammet Enes Erol

2. Bahadır Hasan Kepçe

3. Aras Pınarbaşı

 

Hünkar Çayırı  

1. Hasan Ali Yiğit

2. Zeynep Yurtsever

3. Abdullah Aydın 

 

Mini Sumo 

1. Savaş Kahveci

2. Kadircan Üstün 

3. Tolga Özcan

 

Serbest Kategori 

1.Terkov

2.Enka Robotec

3.Kaşif Maker Tekno Dörtlü


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