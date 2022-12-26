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Arçelik, Sahneport ile iş birliği yaptı

Arçelik, farklı sanat disiplinlerine ait performansları tek bir dijital platform çatısı altında toplayan, Türkiye'nin dijital sahnesi Sahneport ile iş birliği yaptı.

Arçelik, Sahneport ile iş birliği yaptı

26 Aralık 2022 Pazartesi 13:55

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Arçelik, Sahneport uygulamasını Arçelik Android TV'lerde sanatseverlerle buluşturarak sanat dünyasına farklı bir soluk getiriyor.
Android TV'lerde yer alan Sahneport uygulaması sayesinde kültür aktivitelerini Türkiye'de ilk kez dijital dünya aracılığıyla evlere taşımış olan Arçelik, Sahneport uygulamasıyla tüketicilerine, tiyatro oyunları, konserler, çocuk ve aile etkinlikleri, ödüllü ve nitelikli film gösterimleri, belgeseller, sergiler, ilham veren konuşmalar ve eğitimler, kurumsal etkinlikler gibi birçok aktiviteyi ev konforunda büyük ekranda deneyimleme fırsatı sunarak kültür ve sanatseverlerin dikkatini çekiyor.
Arçelik, lansmana özel olarak Android TV alan tüketicilerini Sahneport uygulamasında kültür-sanat ile bir araya getiriyor ve aralık ayı boyunca haftalık olarak çeşitli tiyatro oyunları ve konser sürprizleri de sunuyor.



AA
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