banner462
DÜNYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yaman ve Başkanlar emniyet müdürünü ziyaret etti

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Şaheser Şen’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Yaman ve Başkanlar emniyet müdürünü ziyaret etti

23 Aralık 2019 Pazartesi 17:12

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Şaheser Şen’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Muzaffer Bıyık ve Yaman’a Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve AK Parti Darıca ilçe Başkanı Ufuk Acay da eşlik etti. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ile beraberindeki heyet Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine başlayan Şaheser Şen’i tebrik ederken yeni görevinde başarılar dilediler. İlçe Emniyet Müdürü Şen de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken ziyaret hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Suriye Belgeseli Yayınlanıyor Suriye Belgeseli Yayınlanıyor
Soykırım Dursun Soykırım Dursun
TDGF Çini Kınayan Bidiri Yayınladı TDGF Çini Kınayan Bidiri Yayınladı
Eliz Kreş'den Anlamlı Kutlama Eliz Kreş'den Anlamlı Kutlama
BAKÜ BİLDİRİSİ: TEK MİLLET, TEK MEDYA, 6 DEVLET BAKÜ BİLDİRİSİ: TEK MİLLET, TEK MEDYA, 6 DEVLET
Liderler Zirvesini takip edip belgesel çekimi yaptık Liderler Zirvesini takip edip belgesel çekimi yaptık
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner377

banner149

banner378

Suriye Belgeseli Yayınlanıyor
Araştırmacı Gazeteci İsmail Kahramanın 2007 yılında hazırlayıp sunduğu Suriye Belgeseli Yayınlanıyor.

Haberi Oku