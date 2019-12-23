Yaman ve Başkanlar emniyet müdürünü ziyaret etti

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Şaheser Şen’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Muzaffer Bıyık ve Yaman’a Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve AK Parti Darıca ilçe Başkanı Ufuk Acay da eşlik etti. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ile beraberindeki heyet Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine başlayan Şaheser Şen’i tebrik ederken yeni görevinde başarılar dilediler. İlçe Emniyet Müdürü Şen de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken ziyaret hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.





