banner462
EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

41 Genç GTÜ’ye Konuk Oldu

Gebze Belediyesi’nin eğitim alanındaki önde gelen projelerinden 41 Genç 41 Gelecek Liderlik Eğitimi projesinin 6. dönem katılımcı gençleri Gebze Teknik Üniversitesi’ne konuk oldu.

41 Genç GTÜ'ye Konuk Oldu

24 Ocak 2020 Cuma 11:59

Eğitim, sosyal ve kültürel alanlarda gençlerde farkındalık oluşturmanın hedeflendiği 41 Genç 41 Gelecek’in yeni dönem katılımcıları ilk olarak üniversitede; akademisyen Çiçek Tomrukçu’nun GTÜ hakkında verdiği genel bilgileri dinledi. Eğitim projesinin katılımcı gençlerine ayrıca GTÜ’de, Dr. Öğr. Üyesi Serhat Erat’ın “Liderlik ve Proje Yönetimi” konulu seminerine de katıldı. Seminerin sonunda gençler iletişimin önemi konulu bir de etkileşimli bir oyuna da dahil oldu.




Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
AFAD'dan İlk Yardım Eğitimleri AFAD'dan İlk Yardım Eğitimleri
Yeni nesil gençler robotik kodlama öğreniyor Yeni nesil gençler robotik kodlama öğreniyor
KO-MEK personeline e-ticaret eğitimi KO-MEK personeline e-ticaret eğitimi
İstihdam Odaklı Mesleki Eğitim Çalıştayı İstihdam Odaklı Mesleki Eğitim Çalıştayı
Atlas'ta mezunlar buluşması Atlas'ta mezunlar buluşması
GTÜ'den Canlı Yayınla Tanıtım GTÜ'den Canlı Yayınla Tanıtım
Yukarı Çık

banner464

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner377

banner149

banner378

AFAD'dan İlk Yardım Eğitimleri
Kocaeli AFAD İl Müdürlüğü, son bir buçuk ayda 45 farklı yerde 7 bin 742 kişiye afet eğitimi verdi.

Haberi Oku