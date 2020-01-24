Eğitim, sosyal ve kültürel alanlarda gençlerde farkındalık oluşturmanın hedeflendiği 41 Genç 41 Gelecek’in yeni dönem katılımcıları ilk olarak üniversitede; akademisyen Çiçek Tomrukçu’nun GTÜ hakkında verdiği genel bilgileri dinledi. Eğitim projesinin katılımcı gençlerine ayrıca GTÜ’de, Dr. Öğr. Üyesi Serhat Erat’ın “Liderlik ve Proje Yönetimi” konulu seminerine de katıldı. Seminerin sonunda gençler iletişimin önemi konulu bir de etkileşimli bir oyuna da dahil oldu.
41 Genç GTÜ’ye Konuk Oldu
Gebze Belediyesi’nin eğitim alanındaki önde gelen projelerinden 41 Genç 41 Gelecek Liderlik Eğitimi projesinin 6. dönem katılımcı gençleri Gebze Teknik Üniversitesi’ne konuk oldu.