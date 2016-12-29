Akıllı Uygulamalar alanında Ar-Ge Proje Yarışması

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri’ne (İMMİB) bağlı Elektrik, Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği (EEHİB), TET (Turkish Electro-Technology) 6. Dönem Ar-Ge Proje Pazarı ve Proje Ödül Yarışmasına başvurular başlamıştır.

Etkinliğin ve yarışmanın teması “Akıllı Şehirler’dir.” Proje Pazarı ve Proje Ödül Yarışmasının amacı, Elektrik Elektronik ve Bilişim Sektörünün yüksek katma değerli üretim yapabilmesi, ihracatının sürdürülebilir kılınması, Üniversite-Sanayi işbirliği kültürünün yaygınlaştırılması amacı ile Ar-Ge projesi yapmak isteyen sanayi kuruluşlarının temsilcileri, üniversiteler, Ar-Ge kuruluşları ve teknopark çalışanları ile araştırmacıları bir araya getirerek aralarındaki iletişimi artırılması, Ar-Ge destek programlarına başvurulmasına destek olunması ve sanayi ihtiyaçları ile buluşmaya katkı sağlayacak ortak proje önerilerinin oluşturulmasıdır.

Önceki dönemlerde ödül alan projeler Ticarileşen projeler TET Ar-Ge Proje Pazarı 5. Dönem ödül alan projeler: http://www.tetprojepazari.org/tr/Proje-Derece-Alan-5.aspx 2016: http://www.tetprojepazari.org/tr/Ticarilesen-Projeler.aspx?year=2016 TET Ar-Ge Proje Pazarı 4. Dönem ödül alan projeler: http://www.tetprojepazari.org/tr/Proje-Derece-Alan-4.aspx 2015: http://www.tetprojepazari.org/tr/Ticarilesen-Projeler.aspx?year=2015 TET Ar-Ge Proje Pazarı 3. Dönem ödül alan projeler: http://www.tetprojepazari.org/tr/Proje-Derece-Alan.aspx 2014: http://www.tetprojepazari.org/tr/Ticarilesen-Projeler.aspx?year=2014 TET Ar-Ge Proje Pazarı 2. Dönem ödül alan projeler: http://www.tetprojepazari.org/tr/Proje-Derece-Alan-2.aspx 2013: http://www.tetprojepazari.org/tr/Ticarilesen-Projeler.aspx?year=2013 TET Ar-Ge Proje Pazarı 1. Dönem ödül alan projeler: http://www.tetprojepazari.org/tr/Proje-Derece-Alan-1.aspx 2012: http://www.tetprojepazari.org/tr/Ticarilesen-Projeler.aspx?year=2012 Başarı Hikayeleri: http://www.tetprojepazari.org/tr/Ticarilesen-Projeler.aspx?year=basari-hikayeleri

Son başvuru tarihi: 9 Şubat 2017, Cuma (saat: 17.30)

İnternet sitesi: http://www.tetprojepazari.org/

Online başvuru formu: http://www.tetprojepazari.org/tr/login.aspx

Kimler başvurabilir?

· Ar-Ge odaklı çalışan tüzel kişiler (ör. Ar-Ge Merkezleri, Araştırma Yapan Firmalar, Kamu Kurumları, Teknoparklar, Tübitak-MAM, Üniversiteler vb.)

· Grup olarak başvuru yapmak mümkündür. Grup katılımında, grup temsilcisi olarak bir katılımcının belirtilmesi gereklidir.

Proje Pazarı ve Yarışma kategorileri:

· Akıllı Ev

· Akıllı Enerji

· Akıllı Ulaşım

· Diğer Akıllı Uygulamalar (Ör. Mobilite, Sağlık, Eğitim, Üretim vb.)

Ödüller: Ar-Ge Proje Pazarı’na katılmaya hak kazanan proje sahipleri istedikleri takdirde ödül kategorisinde de değerlendirmeye alınacaklardır. Başvuran projeler arasından Ödül Kurulu tarafından başarılı bulunan projelerin sahipleri aşağıdaki miktarlarda ödüllendirileceklerdir.

Yukarıda belirtilen her bir kategori için;

· Birincilik Ödülü: 20 bin TL

· İkincilik Ödülü: 10 bin TL

· Üçüncülük Ödülü: 7500 TL

Değerlendirme kriterleri

• Projenin Özgünlüğü,

• Projenin sağlayacağı Katma Değer/Fayda

• Projenin içerdiği İnovasyon

• Projenin Uygulanabilirliği

Dikkat edilmesi gereken hususlar

• Başvuru yapmadan önce Ar-Ge Proje Pazarı Şartnamesinin okunması tavsiye edilmektedir.

• Ar-Ge Proje pazarına katılımı kabul edilen projelerin sahiplerinin proje pazarının yapılacağı tarihte en az bir kişi ile katılım göstermesi gereklidir.

• Grup katılımı durumunda Para Ödülü grup üyeleri arasında eşit bölünecektir

• Katılım için seçilen projelerin bütün hakları proje sahibine aittir.

• TET, katılımcılara ait bilgi ve görselleri projeleriyle birlikte uygun bulduğu formatta duyurabilir ve yayınlayabilir.

• Proje Pazarına gönderilen eserlerin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin proje üzerinde hak iddia etmesi ve benzeri durumlarda her türlü sorumluluk proje sahibine aittir. Proje Pazarına katılan projelerin ticarileşmemiş ve daha önce başka bir proje pazarında sunulmamış olması beklenmektedir.

Başvuru ve değerlendirme süreci

· Son başvuru tarihi: 9 Şubat 2017

· Ön Değerlendirmelerden geçen projelerin sahipleri, 13Nisan 2017 tarihinde Yürütme Kurulu ve Danışma Kurulu üyeleri arasından belirlenecek olan Değerlendirme Kurulu üyelerine sunum yapacaklardır.

· Ödüller 14 Nisan 2017 tarihinde düzenlenecek olan “TET Proje Baharı 6” etkinliğinde törenle takdim edilecektir.

· Her proje için bir kişinin katılım masrafları (ulaşım ve konaklama) EEHİB tarafından karşılanacaktır. Ulaşım masraflarında uçak,tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ekonomi sınıfı giderler kapsam dahilinde, taksi bedelleri ödeme kapsamı dışındadır.

Daha fazla bilgi ve sorularınız için:

Seval Mala

Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği

Tel: (212) 454 03 50

e-posta (1): info@tetprojepazari.org

e-posta (2): seval.mala@immib.org.tr

Nadin Sertçe

Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği

Tel: (212) 454 01 57

e-posta (2): info@tetprojepazari.org

e-posta (2): nadin.sertce@immib.org.tr