Akıllı Uygulamalar alanında Ar-Ge Proje Yarışması

Son başvuru tarihi: 9 Şubat 2017, Cuma (saat: 17.30)
İnternet sitesi: http://www.tetprojepazari.org/
Online başvuru formu: http://www.tetprojepazari.org/tr/login.aspx
Kimler başvurabilir?
· Ar-Ge odaklı çalışan tüzel kişiler (ör. Ar-Ge Merkezleri, Araştırma Yapan Firmalar, Kamu Kurumları, Teknoparklar, Tübitak-MAM, Üniversiteler vb.)
· Grup olarak başvuru yapmak mümkündür. Grup katılımında, grup temsilcisi olarak bir katılımcının belirtilmesi gereklidir.
Proje Pazarı ve Yarışma kategorileri:
· Akıllı Ev
· Akıllı Enerji
· Akıllı Ulaşım
· Diğer Akıllı Uygulamalar (Ör. Mobilite, Sağlık, Eğitim, Üretim vb.)
Ödüller: Ar-Ge Proje Pazarı’na katılmaya hak kazanan proje sahipleri istedikleri takdirde ödül kategorisinde de değerlendirmeye alınacaklardır. Başvuran projeler arasından Ödül Kurulu tarafından başarılı bulunan projelerin sahipleri aşağıdaki miktarlarda ödüllendirileceklerdir.
Yukarıda belirtilen her bir kategori için;
· Birincilik Ödülü: 20 bin TL
· İkincilik Ödülü: 10 bin TL
· Üçüncülük Ödülü: 7500 TL
Değerlendirme kriterleri
• Projenin Özgünlüğü,
• Projenin sağlayacağı Katma Değer/Fayda
• Projenin içerdiği İnovasyon
• Projenin Uygulanabilirliği
Dikkat edilmesi gereken hususlar
• Başvuru yapmadan önce Ar-Ge Proje Pazarı Şartnamesinin okunması tavsiye edilmektedir.
• Ar-Ge Proje pazarına katılımı kabul edilen projelerin sahiplerinin proje pazarının yapılacağı tarihte en az bir kişi ile katılım göstermesi gereklidir.
• Grup katılımı durumunda Para Ödülü grup üyeleri arasında eşit bölünecektir
• Katılım için seçilen projelerin bütün hakları proje sahibine aittir.
• TET, katılımcılara ait bilgi ve görselleri projeleriyle birlikte uygun bulduğu formatta duyurabilir ve yayınlayabilir.
• Proje Pazarına gönderilen eserlerin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin proje üzerinde hak iddia etmesi ve benzeri durumlarda her türlü sorumluluk proje sahibine aittir. Proje Pazarına katılan projelerin ticarileşmemiş ve daha önce başka bir proje pazarında sunulmamış olması beklenmektedir.
Başvuru ve değerlendirme süreci
· Son başvuru tarihi: 9 Şubat 2017
· Ön Değerlendirmelerden geçen projelerin sahipleri, 13Nisan 2017 tarihinde Yürütme Kurulu ve Danışma Kurulu üyeleri arasından belirlenecek olan Değerlendirme Kurulu üyelerine sunum yapacaklardır.
· Ödüller 14 Nisan 2017 tarihinde düzenlenecek olan “TET Proje Baharı 6” etkinliğinde törenle takdim edilecektir.
· Her proje için bir kişinin katılım masrafları (ulaşım ve konaklama) EEHİB tarafından karşılanacaktır. Ulaşım masraflarında uçak,tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ekonomi sınıfı giderler kapsam dahilinde, taksi bedelleri ödeme kapsamı dışındadır.
Daha fazla bilgi ve sorularınız için:
Seval Mala
Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği
Tel: (212) 454 03 50
e-posta (1): info@tetprojepazari.org
e-posta (2): seval.mala@immib.org.tr
Nadin Sertçe
Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği
Tel: (212) 454 01 57
e-posta (2): info@tetprojepazari.org
e-posta (2): nadin.sertce@immib.org.tr