Anne çocuk, KO-MEK Yaz Atölyesi’nde

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları yaz dönemine de hızlı giriyor. Gençlere yönelik sosyal kültürel faaliyetler düzenleyen KO-MEK çocuk oyun odalarını da unutmadı. Bir halk üniversitesi olan KO-MEK, bu proje ile yetişkin kursiyerlere sanat ve meslek eğitimi vermenin yanı sıra çocuklarımızın aileleri ile beraber eğlenerek öğrenme ve pratik bilgileri kazandırmayı hedeflemektedir.

ÇOCUKLAR YAZ KURSUNA

36-72 ay yaş grubu arasındaki çocukların anneleri ile birlikte katılacağı yaz atölyelerinde düzenlenecek olan etkinlikler de KO-MEK’in sanat ve meslek eğitimi veren bir kurum olmasının yanı sıra hayatın her alanında Kocaeli gençliğinin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlanması planlanıyor. Anne ve çocuklar çocuk oyun odası atölyelerinde doyasıya vakit geçirirken gün boyunca hem eğlenecekler hem de günlük hayatta öğrenmenin tadını çıkaracaklar.

BU KURS ÇOCUKLARA ÇOK ŞEY KATACAK

Anne Çocuk Yaz Atölyeleri; Çocukların bilişsel, duyusal ve psiko-motor yönden gelişimlerini dikkate alan; öğrenci merkezli yöntem ve teknikleri kullanmayı öngören; araştıran, sorgulayan, yorumlayan, işbirliği yapan, bireysel farklılıkları göz önünde bulunduran ölçme ve değerlendirmeye yer veren esnek çerçeve öğretim programı anlayışını benimsemekte.

YAZ ATÖLYESİ PROJESİNİN İÇERİĞİ

Anne çocuk yaz atölyesinin amacı 36-72 ay yaş arasındaki çocuklara aileleri ile birlikte yaptığı eğlenceli etkinliklerle görsel ve el becerileri kazandırarak gelişimlerini sağlamak. Eğitimler 28 Haziran-28 Temmuz 2021 yılı Pazartesi-Salı-Çarşamba günleri saat 10:00-15:00 arası verilecektir. Eğitimlerde 1. Grup 10.00 – 12.00 saatleri arası yapılacak. 2. Grup ise 13.00 – 15.00 saatleri arası yapılacak. Ayrıca tüm etkinliklerde Türk kültürünü öğrenmek ve yaşatma amacı olacak şekilde etkinlikler yapılacaktır.

NASIL BAŞVURABİLİRİM?

Anne Çocuk Atölyesinden yararlanmak için www.komek.org sitesinden online başvuru yapılabiliyor. 36-72 ay yaş arası çocukların Anne Çocuk Atölyesi kapsamında ailesi olmadan kursa kabul edilmeyecek. Kursiyerler, katılım belgelerini eğitim sonunda alabilecekler.