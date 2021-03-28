“Anne ve Baba! Telefonlar Rafa, Kitaplar Masaya” Projesi Kapsamında “Okur-Yazar Buluşması” Etkinliği Düzenlendi.

Yazarın kitabını okuyan veliler ,kitabın içeriğiyle ilgili sorular sordular. Yazar,konuşmasında çocuk-anne ilişkileri, ergen çocuklarda neler dikkat edilmesi hususunda altın değerinde bilgiler sundu.

Velilerin kitabı okumaları ve ardından kitabın yazarıyla bir araya gelmesi, edinilen bilginin kalıcı olmasına daha çok katkı sundu. Katılımın yoğun olduğu söyleşi ,fotoğraf çekimiyle sona erdi.









