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“Anne ve Baba! Telefonlar Rafa, Kitaplar Masaya” Projesi Kapsamında “Okur-Yazar Buluşması” Etkinliği Düzenlendi.

Çocuğum Ne İster? Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde sürdürülen ,eTwinning çalışmaları kapsamında “Anne ve Baba! Telefonlar Rafa, Kitaplar Masaya” adlı projeyi yürüten Eşrefbey İlkokulu ve farklı şehirlerden on okulun velileri ve öğretmenleri “Okur-Yazar Buluşması” etkinliği ile severek okudukları “Çocuğum Ne İster? ”Kitabının yazarı Seda Moralıgil ile 27 Mart 2021 Cumartesi günü online yayın ile bir araya geldiler.

'Anne ve Baba! Telefonlar Rafa, Kitaplar Masaya” Projesi Kapsamında 'Okur-Yazar Buluşması” Etkinliği Düzenlendi.

28 Mart 2021 Pazar 13:41

 Yazarın kitabını okuyan veliler ,kitabın içeriğiyle ilgili sorular sordular. Yazar,konuşmasında çocuk-anne ilişkileri, ergen çocuklarda neler dikkat edilmesi hususunda altın değerinde bilgiler sundu.
 Velilerin kitabı okumaları ve ardından kitabın yazarıyla bir araya gelmesi, edinilen bilginin kalıcı olmasına daha çok katkı sundu. Katılımın yoğun olduğu söyleşi ,fotoğraf çekimiyle sona erdi.




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Anahtar Kelimeler
Seda MoralıgilEğitimEşrefbey Ilköğretim OkuluGebze
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