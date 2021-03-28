Velilerin kitabı okumaları ve ardından kitabın yazarıyla bir araya gelmesi, edinilen bilginin kalıcı olmasına daha çok katkı sundu. Katılımın yoğun olduğu söyleşi ,fotoğraf çekimiyle sona erdi.
“Anne ve Baba! Telefonlar Rafa, Kitaplar Masaya” Projesi Kapsamında “Okur-Yazar Buluşması” Etkinliği Düzenlendi.
Çocuğum Ne İster? Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde sürdürülen ,eTwinning çalışmaları kapsamında “Anne ve Baba! Telefonlar Rafa, Kitaplar Masaya” adlı projeyi yürüten Eşrefbey İlkokulu ve farklı şehirlerden on okulun velileri ve öğretmenleri “Okur-Yazar Buluşması” etkinliği ile severek okudukları “Çocuğum Ne İster? ”Kitabının yazarı Seda Moralıgil ile 27 Mart 2021 Cumartesi günü online yayın ile bir araya geldiler.
Velilerin kitabı okumaları ve ardından kitabın yazarıyla bir araya gelmesi, edinilen bilginin kalıcı olmasına daha çok katkı sundu. Katılımın yoğun olduğu söyleşi ,fotoğraf çekimiyle sona erdi.