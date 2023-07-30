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Aradığı Her Şeyi KO-Mek'te Buldu

Kırgızistan'dan üniversite eğitimi için Türkiye’ye gelen ve evlenerek Çayırova’ya yerleşen Yıldız Nurbegova, aradığı her şeyi KO-MEK'te buldu.

Aradığı Her Şeyi KO-Mek'te Buldu

30 Temmuz 2023 Pazar 11:28

 Üniversite eğitimi için geldiği Türkiye’de evlenerek Çayırova’ya yerleşen Yıldız Nurbegova, komşularının tavsiyesiyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) kurslarına katılarak, kendini geliştirmenin yollarını aradı. İlk önce mefruşat ve şiş örgü kurslarına katılan Nurbegova, burada öğrendikleriyle ürettiği ürünleri Komeksepeti üzerinden satmaya başladı. Sattığı ürünlerle ev ekonomisine katkıda bulunan Nurbegova, üretmeye ve öğrenmeye devam ederek azmiyle tüm kursiyerlere örnek oldu.Yıldız Nurbegova, KO-MEK’ten aldığı çok sayıda eğitim ve sertifikanın yanına Almanca’yı da ekledi. 
 
KO-MEK kurslarına devam ettiği sırada Almanca öğrenmek için heveslendiğini ifade eden Yıldız Nurbegova, "Almanca öğrenmeyi çok istiyordum. KO-MEK’te Almanca kursu olduğunu öğrenince hemen kaydımı yaptırdım. Burada bir aile ortamı gibi kursiyer arkadaşlarımızla daha çok öğrenmek için çalışıyoruz. Öğrendiklerimizi sınıf içinde arkadaşlarla pratik yaparak kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz" dedi. 
  "KO-MEK benim için artık bir yuva oldu" diyen Nurbegova, "Burada hem öğreniyorum hem üretiyorum hem de ürettiklerimi rahatlıkla Komeksepeti uygulaması üzerinden satabiliyorum" ifadelerini kullandı. 

  


İHA
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