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Bilgi Evleri'nde üniversiteye hazırlanıyorlar

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Bilgi Evleri'nde üniversite hazırlık kurslarına katılan öğrencileri ziyaret etti.

Bilgi Evleri'nde üniversiteye hazırlanıyorlar

05 Ocak 2018 Cuma 12:22


 Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Bilgi Evleri'nde üniversite hazırlık kurslarına katılan öğrencileri ziyaret etti.

Karabacak, bu yıl 505 öğrencinin kayıt yaptırdığı üniversite hazırlık kursları ile bir yandan öğrencilere etüt desteği sağlarken, diğer yandan da ailelerin bütçelerine katkı sağladıklarını ifade etti.

Uzman eğitmenler eşliğinde verilen derslerle öğrencilerin sınavlara hazırlandığını belirten Karabacak, "Geleceğimiz olan gençlerimizi modern ve teknolojik imkanlarla donatılmış sınıflarda geleceğe hazırlamak için gayret veriyoruz." dedi.

Darıca Belediyesi Bilgi Evleri bünyesinde düzenlenlediği hazırlık kursları yıl boyunca sürecek.

Tecrübeli öğretmenler tarafından verilen kurslarda öğrencilere yıl içerisinde 6 YTS ve 5 YKS denemesi yapılırken, ayrıca her dersten soru bankaları ve yaprak testler dağıtılarak öğrencilerin etüt saatlerinde öğretmenlerine sorular sorarak bilgilerini daha da pekiştirmeleri sağlanıyor.

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