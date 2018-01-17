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Bilgi yarışmasında yarı final heycanı

aria Anne, Mehmet Akif Ersoy, Ertuğrul Gazi ve Kazım Karabekir Bilgievleri finale çıkmaya hak kazandı

Bilgi yarışmasında yarı final heycanı

17 Ocak 2018 Çarşamba 10:52

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Bilgievleri’nin düzenlediği, Ödüllü Bilgi ve Kültür Yarışması’nda yarı final heyecanı yaşandı. Hafta sonunda tüm Bilgievlerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen yarışmaya 4. Sınıf öğrencileri katıldı. Yarışmanın sonunda Maria Anne, Mehmet Akif Ersoy, Ertuğrul Gazi ve Kazım Karabekir Bilgievleri finale çıkmaya hak kazandı.

 ÖĞRENCİLER BİLGİLERİYLE GÖZ DOLDURDU

Yarışmada öğrencilere, Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, İngilizce, Değerler Eğitimi ve Genel Kültür alanında 20’şer soru yöneltildi. Öğrenciler, bilgi ve genel kültürleriyle yarışmada göz doldurdu. Yarışmanın sonunda Maria Anne Bilgi Evi 20 sorudan 18’ine, Mehmet Akif Ersoy ve Ertuğrul Bilgievleri 17’sine, Kazım Karabekir Bilgievi ise 16’sına doğru yanıt verdi.

 FİNAL YARIŞMASI 10 ŞUBAT’TA

Ödüllü Bilgi ve Kültür Yarışması’nın finali 10 Şubat Cumartesi günü Uluslararası Gençlik Merkezi’nde yapılacak. Finalde öğrencilere 20 soru  sorulacak. Eşitlik olması durumunda tüm Bilgievlerine 5’er soru daha sorulacak. Yine eşitlik bozulmazsa ikinci 5 yedek soruya geçilecek. Beraberlik bozulduğu anda yedek soruların sorulması durdurulacak. Yarışmada dereceye giren Bilgievlerine kupa ve hediye çeki verilecek.

 

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